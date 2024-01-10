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رياضة

بسبب "رسائل جنسية".. معاقبة أسطورة الكرة الهولندية

Lebanon 24
10-01-2024 | 08:00
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شدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حظر الجناح الدولي السابق الهولندي مارك أوفرمارس، الموقوف في بلاده لمدة عام عن كافة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لإرساله صوراً جنسية لزميلاته، ليشمل كل النشاطات العالمية.
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وأوضح الاتحاد الهولندي لكرة القدم، لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء، أنه "ملزم بمشاركة هذه العقوبة مع اللجنة التأديبية للفيفا. ثم يقررون بعد ذلك ما إذا كان ينبغي فرض هذه العقوبة على المستوى الدولي".

وأضاف الاتحاد الهولندي "لقد تم الأمر الآن وقررت اللجنة التأديبية تمديد العقوبة".

ومُنع أوفرمارس (50 عاماً) في تشرين الثاني 2023 من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم الهولندية لعام، على خلفية إرسال صور وفيديوهات جنسية لموظفات عندما كان يشغل منصب المدير الرياضي لأياكس أمستردام.

واستقال أوفرمارس من منصبه في شباط 2022، بعدما أقرّ بإرسال "سلسلة رسائل غير لائقة" إلى بعض زميلاته وقال إنه "يخجل" من سلوكه. ورغم ذلك تم تعيينه مديراً فنياً لنادي رويال أنتويرب البلجيكي بعد شهر.

وقررت المحكمة الرياضية الهولندية منع الجناح الدولي السابق من "أداء أي وظيفة" مع منظمة تابعة للاتحاد الهولندي لكرة القدم لمدة عامين، أحدهما مع إيقاف التنفيذ. (سكاي نيوز عربية) 
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