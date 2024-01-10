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رياضة

إضراب لاعبي منتخب جامبيا قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا

Lebanon 24
10-01-2024 | 13:20
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قاطع لاعبو منتخب غامبيا الحصة التدريبية الأخيرة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس إفريقيا، وذلك لعدم حصولهم على مكافآتهم المستحقة بعد التأهل لنهائيات البطولة القارية.

 

وكان من المقرر أن يجري المنتخب الغامبي جلسة تدريبية وداعية أمام جماهيره على الملعب الوطني في بانغول أمس، لكن اللاعبين رفضوا خوض التدريبات وأصروا على الحصول على المكافآت التي وعدوا بها.

 

وطلب المدير الفني البلجيكي لمنتخب غامبيا توم سانتفيت، مساعدة الجماهير وأعضاء فريقه الفني لإقناع اللاعبين بتغيير موقفهم، لكن الجماهير عبرت عن استيائها وطالبت المسؤولين بدفع المكافأة للاعبين.

 
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وتلقى لاعبو منتخب غامبيا وعودا بالحصول على مكافأة تبلغ 15 ألف دولار أميركي لكل لاعب حال التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار لكن هذه الوعود لم يتم تنفيذها حتى الآن.

 

وينافس منتخب غامبيا في بطولة كأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها في كوت ديفوار خلال الفترة الممتدة بين 13 كانون الثاني الحالي و11 شباط المقبل في المجموعة الثالثة بجانب السنغال حاملة اللقب والكاميرون وغينيا. ( روسيا اليوم)

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