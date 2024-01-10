Advertisement

رياضة

ليفربول ينتفض وينتصر 2-1 على فولهام في كأس الرابطة

Lebanon 24
10-01-2024 | 18:28
A-
A+
Doc-P-1150988-638405331461123765.png
Doc-P-1150988-638405331461123765.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل كورتيس جونز وكودي جاكبو هدفين بفارق ثلاث دقائق بينهما ليقودا ليفربول للعودة من التأخر بهدف إلى انتصار 2-1 على فولهام في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم.
وهدّد فولهام بأن يلحق الخسارة الأولى بالفريق، صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بكأس الرابطة برصيد تسعة ألقاب، على أرضه هذا الموسم بعد أن افتتح ويليان التسجيل في الدقيقة 19 من زمن اللقاء، مستغلا خطأ فيرجيل فان دايك في تشتيت الكرة ليسدد البرازيلي الكرة من على داخل منطقة الجزاء بين قدمي الحارس كاومين كيلير.
Advertisement

وسيطر ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، على الكرة وتمكن أخيرا من تجاوز خط دفاع فولهام المنظم جيدا ليسجل جونز في الدقيقة 68 بفضل تسديدة من مسافة 25 مترا غيرت اتجاهها بشدة بعدما اصطدمت في ظهر توسين أدارابيويو.
وتمكن البديل جاكبو من وضع ليفربول في المقدمة في الدقيقة 71 بعدما وضع تمريرة داروين نونيز العرضية عند القائم القريب بسهولة في الشباك.
وافتقد ليفربول لخدمات محمد صلاح، المشارك في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم والذي انضم لتشكيلة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وترينت ألكسندر-أرنولد الذي تعرض لإصابة في الركبة خلال فوز الفريق أمام أرسنال يوم الأحد الماضي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيتوجّه ليفربول إلى ملعب كرافين كوتيدج لخوض مباراة الإياب يوم 24 كانون الثاني الجاري. وتعرض تشيلسي لخسارة مفاجئة 1-صفر أمام ميدلسبره الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في مباراة الذهاب من قبل النهائي الآخر الثلاثاء.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:33 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2024-01-10
13:20 | 2024-01-10
10:00 | 2024-01-10
08:00 | 2024-01-10
05:30 | 2024-01-10
04:13 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24