ليفربول ينتفض وينتصر 2-1 على فولهام في كأس الرابطة



وهدّد فولهام بأن يلحق الخسارة الأولى بالفريق، صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بكأس الرابطة برصيد تسعة ألقاب، على أرضه هذا الموسم بعد أن افتتح ويليان التسجيل في الدقيقة 19 من زمن اللقاء، مستغلا خطأ فيرجيل فان دايك في تشتيت الكرة ليسدد البرازيلي الكرة من على داخل منطقة الجزاء بين قدمي الحارس كاومين كيلير.

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وسيطر ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، على الكرة وتمكن أخيرا من تجاوز خط دفاع فولهام المنظم جيدا ليسجل جونز في الدقيقة 68 بفضل تسديدة من مسافة 25 مترا غيرت اتجاهها بشدة بعدما اصطدمت في ظهر توسين أدارابيويو. سجّل كورتيس جونز وكودي جاكبو هدفين بفارق ثلاث دقائق بينهما ليقودا ليفربول للعودة من التأخر بهدف إلى انتصار 2-1 على فولهام في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم.وهدّد فولهام بأن يلحق الخسارة الأولى بالفريق، صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بكأس الرابطة برصيد تسعة ألقاب، على أرضه هذا الموسم بعد أن افتتح ويليان التسجيل في الدقيقة 19 من زمن اللقاء، مستغلا خطأ فيرجيل فان دايك في تشتيت الكرة ليسدد البرازيلي الكرة من على داخل منطقة الجزاء بين قدمي الحارس كاومين كيلير.وسيطر ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، على الكرة وتمكن أخيرا من تجاوز خط دفاع فولهام المنظم جيدا ليسجل جونز في الدقيقة 68 بفضل تسديدة من مسافة 25 مترا غيرت اتجاهها بشدة بعدما اصطدمت في ظهر توسين أدارابيويو.

وتمكن البديل جاكبو من وضع ليفربول في المقدمة في الدقيقة 71 بعدما وضع تمريرة داروين نونيز العرضية عند القائم القريب بسهولة في الشباك.

وافتقد ليفربول لخدمات محمد صلاح، المشارك في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم والذي انضم لتشكيلة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وترينت ألكسندر-أرنولد الذي تعرض لإصابة في الركبة خلال فوز الفريق أمام أرسنال يوم الأحد الماضي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.



وسيتوجّه ليفربول إلى ملعب كرافين كوتيدج لخوض مباراة الإياب يوم 24 كانون الثاني الجاري. وتعرض تشيلسي لخسارة مفاجئة 1-صفر أمام ميدلسبره الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في مباراة الذهاب من قبل النهائي الآخر الثلاثاء.