فوزٌ مثيرٌ للريال على أتلتيكو مدريد

تخطى نادي ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد 5-3 بعد التمديد في المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية ستاد الأول بارك في الرياض بالسعودية، ليبلغ نهائي كأس السوبر الإسبانية.



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فيما سجل لأتلتيكو، ماريو هيرموسو 6، الهداف الفرنسي أنطوان غريزمان 37 ومدافع ريال روديغر بالخطأ في مرمى فريقه.



وسينتظر ريال مدريد الفائز من مباراة برشلونة وأساسونا التي ستجري الخميس.(بي إن سبورتس) وسجل لريال مدريد أنطونيو روديغر 20، فيرلاند ميندي 29، داني كارفاخال 85، لاعب أتلتيكو مدريد ستيفان سافيتش بالخطأ في مرمى فريقه 116 وإبراهيم دياز 120+2فيما سجل لأتلتيكو، ماريو هيرموسو 6، الهداف الفرنسي أنطوان غريزمان 37 ومدافع ريال روديغر بالخطأ في مرمى فريقه.وسينتظر ريال مدريد الفائز من مباراة برشلونة وأساسونا التي ستجري الخميس.(بي إن سبورتس)