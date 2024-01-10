سجل أنطوان غريزمان هدفا في مرمى ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ليتجاوز لويس أراغونيس كأفضل هداف لأتلتيكو مدريد على الإطلاق برصيد 174 هدفا، من خلال تسديدة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 37.

ووصل أراغونيس إلى رقمه التاريخي في 370 مباراة، بينما احتاج غريزمان إلى 368 مباراة مع النادي، حيث لم يسجل غريزمان أي أهداف في ثلاث مباريات متتالية منذ أن عادل رقم أراغونيس بهدفين أمام خيتافي في الدوري الإسباني في كانون الأول.(سكاي نيوز عربية)