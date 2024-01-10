Advertisement

رياضة

إنجازٌ جديد لـ"غريزمان"

Lebanon 24
10-01-2024 | 23:58
A-
A+
Doc-P-1151038-638405533906168082.jpeg
Doc-P-1151038-638405533906168082.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل أنطوان غريزمان هدفا في مرمى ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ليتجاوز لويس أراغونيس كأفضل هداف لأتلتيكو مدريد على الإطلاق برصيد 174 هدفا، من خلال تسديدة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 37.
Advertisement
 
ووصل أراغونيس إلى رقمه التاريخي في 370 مباراة، بينما احتاج غريزمان إلى 368 مباراة مع النادي، حيث لم يسجل غريزمان أي أهداف في ثلاث مباريات متتالية منذ أن عادل رقم أراغونيس بهدفين أمام خيتافي في الدوري الإسباني في كانون الأول.(سكاي نيوز عربية)
 

المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:52 | 2024-01-11
23:51 | 2024-01-10
23:36 | 2024-01-10
23:00 | 2024-01-10
18:28 | 2024-01-10
16:00 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24