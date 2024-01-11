برشلونة بمهمة صعبة أمام أوساسونا

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تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن آخر الاستعدادات لمواجهة أوساسونا غدًا الأربعاء في نصف نهائي السوبر الإسباني، مشيرًا إلى أنّه "لا نعرف الأسلوب الذي سيطبقه أوساسونا أمامنا".وتابع: "مدربهم عظيم ولديهم أشياء واضحة مثل اللعب العمودي والمباشر. إنهم فريق بدني يدافع بشكل جيد للغاية".وأضاف: "لقد جعل أوساسونا الأمور صعبة للغاية عند اللعب ضدنا مؤخرا. فزنا عليهم وأعتقد ذلك كان عادلا. إنهم يضغطون علينا في كل مكان بالملعب".وتابع: "السوبر الإسباني كان نقطة تحول لبرشلونة في الموسم الماضي، أتمنى أن نكرر هذا السيناريو"،متمنيا أن "يتم إيجاد هذا الانتظام بالوصول أولا للنهائي، لكننا نحترم أوساسونا كثيرا بالتأكيد نحن الفريق المفضل للتأهل إلا أنه من الواضح أن لدينا مباراة صعبة".وواصل كلامه مشيرا إلى أن برشلونة يلعب مباراة يودع خلالها الخاسر لذا يجب علينا أن نثبت أننا نستحق التواجد في هذا النهائي. لكن لدينا منافس قوي وصلب".وأكد على "أننا متفائلون أكثر بجاهزية بيدري. إن لديه أحاسيس جيدة منذ أيام لكن بالنسبة لكانسيلو يبدو الأمر معقدا للمشاركة في مباراة الغد. سنرى كيف هي الأحاسيس اليوم لكن بيدري الأقرب للعودة".(موقع كورة)