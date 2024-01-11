مفاجأة كبيرة.. هذا النادي يريد ضمّ بنزيما!

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يدرس ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.ووفقا لشبكة "getfootballnewsfrance" الفرنسية، يريد الخليفي ضم بنزيما لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.ويواجه الخليفي اعتراضا من لويس كامبوس، المستشار الرياضي للنادي الباريسي، الذي لا يفضل التوقيع مع المهاجم الفرنسي.ويتعرض بنزيما لانتقادات من الصحافة والجمهور في السعودية بسبب تراجع مستواه خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى الخروج المبكر للعميد من كأس العالم للأندية.(موقع كورة)