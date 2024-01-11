Advertisement

رياضة

مفاجأة كبيرة.. هذا النادي يريد ضمّ بنزيما!

Lebanon 24
11-01-2024 | 04:12
A-
A+
Doc-P-1151144-638405685171310625.jpg
Doc-P-1151144-638405685171310625.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يدرس ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقا لشبكة "getfootballnewsfrance" الفرنسية، يريد الخليفي ضم بنزيما لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
Advertisement

ويواجه الخليفي اعتراضا من لويس كامبوس، المستشار الرياضي للنادي الباريسي، الذي لا يفضل التوقيع مع المهاجم الفرنسي.

ويتعرض بنزيما لانتقادات من الصحافة والجمهور في السعودية بسبب تراجع مستواه خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى الخروج المبكر للعميد من كأس العالم للأندية.(موقع كورة)
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2024-01-11
03:46 | 2024-01-11
00:52 | 2024-01-11
23:58 | 2024-01-10
23:51 | 2024-01-10
23:36 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24