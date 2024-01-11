المنتخب المغربي يتفوق على سيراليون قبل كأس أمم إفريقيا

تغلب المنتخب المغربي لكرة القدم على نظيره السيراليوني بنتيجة 3-1 يوم الخميس، في آخر مباراة لـ"أسود الأطلس" قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

وأقيمت المواجهة في مدينة سان بيدرو الايفوارية وذلك قبل يومين من المباراة الافتتاحية للبطولة القارية والتي ستجمع بين مستضيف البطولة منتخب كوت ديفوار وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويستهل المنتخب المغربي مشاركته في كأس إفريقيا في 17 كانون الثاني الحالي أمام منتخب تنزانيا ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا الكونغو الديمقراطية وزامبيا. ( روسيا اليوم)