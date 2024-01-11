Advertisement

رياضة

المنتخب المغربي يتفوق على سيراليون قبل كأس أمم إفريقيا

Lebanon 24
11-01-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1151372-638406054060439509.jpg
Doc-P-1151372-638406054060439509.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تغلب المنتخب المغربي لكرة القدم على نظيره السيراليوني بنتيجة 3-1 يوم الخميس، في آخر مباراة لـ"أسود الأطلس" قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

 

وأقيمت المواجهة في مدينة سان بيدرو الايفوارية وذلك قبل يومين من المباراة الافتتاحية للبطولة القارية والتي ستجمع بين مستضيف البطولة منتخب كوت ديفوار وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى.

 

ويستهل المنتخب المغربي مشاركته في كأس إفريقيا في 17 كانون الثاني الحالي أمام منتخب تنزانيا ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا الكونغو الديمقراطية وزامبيا. ( روسيا اليوم)

Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:15 | 2024-01-11
10:00 | 2024-01-11
08:00 | 2024-01-11
04:30 | 2024-01-11
04:12 | 2024-01-11
03:46 | 2024-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24