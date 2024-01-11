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رياضة

قائمة أفضل الهدافين للنسخ السابقة لكأس آسيا

Lebanon 24
11-01-2024 | 23:00
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تألق نجوم مختلفون في النسخ السابقة لكأس آسيا لكرة القدم وساهم البعض منهم في تتويج منتخبات بلدانهم باللقب فيما ساعد البعض الآخر في وصولهم إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة.

 

وعشية انطلاق النسخة الـ18 من البطولة الآسيوية في قطر، نستعرض في هذا الرصد قائمة نجوم تألقوا بشكل لافت في النسخ السابقة وتصدروا قائمة هدافي البطولة.

 

1956: الإسرائيلي ناحوم ستلماخ ( 4 أهداف)

 

1960:: الكوري الجنوبي تشو يون-أوك (4)

 

1964: الهندي إيندر سينغ، الإسرائيلي موردخاي سبايغلر (2)

 

1968: الإيراني همايون بهزادي، الإسرائيليان موشي روماني وغيورا سبايغل (4)

 

1972: الإيراني حسين كلاني (5)

 

1976: الإيرانيان غلام حسين مظلومي وناصر نورائي، الكويتي فتحي كميل (3)

 

1980: الإيراني بهتاش فريبا، الكوري الجنوبي تشوي سون-هو (7)

 

1984: الصيني جيا تشيوتشوان، الإيرانيان شاهرخ بياني وناصر محمدخاني (3)

 

1988: الكوري الجنوبي لي تاي-هو (3)

 

1992: السعودي فهد الهريفي (3)

 

1996: الإيراني علي دائي (8)

 

2000: الكوري الجنوبي لي دونغ-غوك (6)

 

2004: البحريني علاء حبيل، الإيراني علي كريمي (5)

 

2007: العراقي يونس محمود، السعودي ياسر القحطاني، الياباني ناوهيرو تاكاهارا (4)

 

2011: الكوري الجنوبي كو جا-تشيول (5)

 

2015: الإماراتي علي مبخوت (5)

 

2019: القطري المعز علي (9).

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