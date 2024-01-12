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رياضة
دخلت تاريخ كرة القدم الآسيوية.. اليابانية ياماشيتا أول امرأة تدير مباراة في كأس آسيا
Lebanon 24
12-01-2024
|
02:32
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ستنال الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا شرف أن تكون أول امرأة تتولى إدارة مباراة ضمن نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، وذلك خلال البطولة القارية التي تنطلق اليوم الجمعة في قطر.
وبحسب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الخميس، فإن ياماشيتا ستقود المباراة المقررة بين أستراليا والهند غداً السبت في دور المجموعات وذلك في سابقة في تاريخ البطولة القارية التي انطلقت قبل 68 عاما.
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وياماشيتا (37 عاما) هي واحدة من خمس حكمات رائدات يشاركن في النسخة الثامنة عشرة من كأس آسيا في قطر.
وسيعاون ياماشيتا في مهمتها، مواطنتاها ماكوتو بوزونو وناومي تيشيروغي، وهن يشكلن ثلاثيا شهيرا صنعن التاريخ كأول حكمات أشرفن على مباريات في كأس الاتحاد الآسيوي (2019)، ودوري أبطال آسيا (2022) وبطولة اليابان (2023).
وحصلت ياماشيتا، أول حكمة محترفة من اليابان، على الشارة الدولية عام 2015، ومنذ ذلك الحين واصلت تحطيم العديد من الحواجز.
وكانت ياماشيتا المولودة في طوكيو أول امرأة تدير مباراة في الدوري الياباني في أيلول 2022، وكانت على وجه الخصوص واحدة من ست حكمات تم تعيينهن خلال كأس العالم 2022 في قطر أيضا، في سابقة أيضا في تاريخ البطولة العالمية.
وكانت ياماشيتا هي الحكم الرئيس للمباراة الافتتاحية لكأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023، حيث أدارت مباراتين أخريين وعملت كحكم رابع في مباراتين أخريين. وكانت هذه ثاني بطولة للحكمة اليابانية في كأس العالم للسيدات، بعد ظهورها الأول في 2019 في فرنسا، وهي تتمتع بخبرة الألعاب الأولمبية (2020). (روسيا اليوم)
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