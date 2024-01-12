Advertisement

رياضة

قبل الكلاسيكو.. الطعنة الخامسة تؤرق تشافي

Lebanon 24
12-01-2024 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1151711-638406634837484795.png
Doc-P-1151711-638406634837484795.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بات تشافي المدير الفني لبرشلونة، في أزمة قوية قبل مواجهة غريمه ريال مدريد، بعد غد الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وبلغ برشلونة، نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه 2-0 على أوساسونا، أما ريال مدريد أطاح بجاره أتلتيكو بفوز مثير 5-3.
Advertisement

وشهدت مباراة برشلونة وأوساسونا، تعرض البرازيلي رافينيا لإصابة عضلية في الجزء الخلفي من الفخذ.
 
وظهر اللاعب، غاضبا على مقاعد البدلاء، بسبب تعرضه للإصابة العضلية الثانية هذا الموسم.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن رافينيا سيخضع للرنين المغناطيسي، لمعرفة حجم الإصابة.

وتشير التقارير إلى أن رافينيا قد يعود بعد مباراة برشلونة وفياريال في الليغا بنهاية الشهر الجاري.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في برشلونة إلى 5 وهم تير شتيجن، كانسيلو، ماركوس ألونسو، جافي ورافينيا. (كووورة) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2024-01-12
02:32 | 2024-01-12
00:42 | 2024-01-12
23:00 | 2024-01-11
15:00 | 2024-01-11
12:15 | 2024-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24