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رياضة
قبل الكلاسيكو.. الطعنة الخامسة تؤرق تشافي
Lebanon 24
12-01-2024
|
07:00
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بات تشافي المدير الفني لبرشلونة، في أزمة قوية قبل مواجهة غريمه ريال مدريد، بعد غد الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.
وبلغ برشلونة، نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه 2-0 على أوساسونا، أما ريال مدريد أطاح بجاره أتلتيكو بفوز مثير 5-3.
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وشهدت مباراة برشلونة وأوساسونا، تعرض البرازيلي رافينيا لإصابة عضلية في الجزء الخلفي من الفخذ.
وظهر اللاعب، غاضبا على مقاعد البدلاء، بسبب تعرضه للإصابة العضلية الثانية هذا الموسم.
وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن رافينيا سيخضع للرنين المغناطيسي، لمعرفة حجم الإصابة.
وتشير التقارير إلى أن رافينيا قد يعود بعد مباراة برشلونة وفياريال في الليغا بنهاية الشهر الجاري.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات في برشلونة إلى 5 وهم تير شتيجن، كانسيلو، ماركوس ألونسو، جافي ورافينيا. (كووورة)
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