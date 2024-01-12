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رياضة

مفاجأة من العيار الثقيل.. مودريتش يرفض عرضاً مغرياً من الهلال

Lebanon 24
12-01-2024 | 09:01
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فجرت صحيفة "آس" الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول تفاصيل العرض الذي حصل عليه لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، للعب في الهلال السعودي.

وقالت الصحيفة إن مودريتش تلقى عرضا من الهلال في صيف 2023، خاصة مع عدم وضوح مستقبله داخل قلعة البرنابيو.
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وأضافت الصحيفة "تلقى مودريتش عرضا مقابل 300 مليون يورو لمدة 3 سنوات، بمعدل 100 مليون كراتب سنوي، ومع ذلك رفض اللاعب الكرواتي".
 
وأشار التقرير إلى أن قرار مودريتش، كان مقدرا من الجانب السعودي، خاصة وأنه قضى 12 موسما بقميص الملكي، وهو أسطورة النادي، وهناك إمكانية لتجديد التفاوض معه الصيف المقبل.

ويرفض الهلال الاستسلام في مسألة ضم لوكا مودريتش، حيث سيحاول ضمه مجددا في صيف 2024، على الرغم من أنه سيصل إلى سن الـ39 عاما، ولكن الزعيم يرى أنه يمتلك خبرة كبيرة يحتاجها الفريق، علما أن عقد مودريتش ينتهي مع ريال مدريد نهاية الموسم الحالي. (روسيا اليوم) 
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