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رياضة

بايرن ميونخ يسجلّ رقماً قياسياً في "البوندسليغا"

Lebanon 24
12-01-2024 | 23:00
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استهل بايرن ميونخ مبارياته في عام 2024 بتحقيق رقم قياسي في الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك خلال لقائه ضد ضيفه هوفنهايم يوم الجمعة في افتتاح المرحلة الـ17 من "البوندسليغا".


وأحرز جمال موسيالا هدف التقدم لفريقه أمام هوفنهايم بحلول الدقيقة 18.
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ووفقاً لشبكة "أوبتا" لإحصاءات كرة القدم، سجّل بايرن ميونخ سجل في مباراته رقم 65 على التوالي في الدوري الألماني على أرضه وهو رقم قياسي جديد في تاريخ الدوري الألماني.


وأضافت الشبكة: "هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها النادي مثل هذه السلسلة الطويلة من التهديف على أرضه".
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