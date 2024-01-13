Advertisement

رياضة

بعد قيادته قطر للفوز على منتخب لبنان في افتتاح كأس آسيا.. هكذا علّق أكرم عفيف

Lebanon 24
13-01-2024 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1151977-638407142295112820.png
Doc-P-1151977-638407142295112820.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد قيادته منتخب بلاده للفوز على نظيره اللبناني بثلاثية نظيفة أمس الجمعة في المباراة الافتتاحية لكأس آسيا لكرة القدم، وجّه النجم القطري أكرم عفيف التهنئة للجماهير القطرية.

وسجل عفيف هدفين في الدقيقتين 45 و"6+90"، وأحرز المعز علي هدفا (56) ليمنحا منتخب قطر فوزا غاليا وثلاث نقاط ثمينة.
Advertisement

وقال عفيف في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "نبارك لجماهيرنا وحظا أوفر لجمهور لبنان.. مساندة الجماهير لنا شيء مهم ونعمل دائما على إسعادهم وهم السند لنا".

وأضاف: "رغم النتيجة الكبيرة لم تكن المباراة سهلة على الإطلاق خاصة أنها الافتتاحية للبطولة، ولكننا تمكنا من تخطي حمى البداية، وحصد ثلاث نقاط مهمة في سعينا نحو عبور دور المجموعات".

وأشار: "نتائجنا في كأس العالم (2022 التي استضافتها قطر وخرج منتخبها من دور المجموعات) كانت محبطة لكنها أصبحت الآن من الماضي، وعلينا أن نحاول أن نعوض باعتلاء عرش البطولة الآسيوية ويجب أن نفكر في المباراة التالية لأنه إذا خسرنا قد نخرج من المسابقة".

ورفعت قطر رصيدها إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الأولى في حين بقي لبنان بلا رصيد.

وتضم المجموعة أيضا الصين وطاجيكستان اللتين تلتقيان اليوم السبت.

وتلتقي قطر في الجولة الثانية الأربعاء المقبل مع طاجيكستان، فيما يلعب لبنان في اليوم ذاته مع الصين. (روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:06 | 2024-01-13
23:00 | 2024-01-12
13:12 | 2024-01-12
11:24 | 2024-01-12
11:02 | 2024-01-12
11:00 | 2024-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24