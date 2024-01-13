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رياضة
بعد قيادته قطر للفوز على منتخب لبنان في افتتاح كأس آسيا.. هكذا علّق أكرم عفيف
Lebanon 24
13-01-2024
|
01:00
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بعد قيادته منتخب بلاده للفوز على نظيره اللبناني بثلاثية نظيفة أمس الجمعة في المباراة الافتتاحية لكأس آسيا لكرة القدم، وجّه النجم القطري أكرم عفيف التهنئة للجماهير القطرية.
وسجل عفيف هدفين في الدقيقتين 45 و"6+90"، وأحرز المعز علي هدفا (56) ليمنحا منتخب قطر فوزا غاليا وثلاث نقاط ثمينة.
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وقال عفيف في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "نبارك لجماهيرنا وحظا أوفر لجمهور لبنان.. مساندة الجماهير لنا شيء مهم ونعمل دائما على إسعادهم وهم السند لنا".
وأضاف: "رغم النتيجة الكبيرة لم تكن المباراة سهلة على الإطلاق خاصة أنها الافتتاحية للبطولة، ولكننا تمكنا من تخطي حمى البداية، وحصد ثلاث نقاط مهمة في سعينا نحو عبور دور المجموعات".
وأشار: "نتائجنا في كأس العالم (2022 التي استضافتها قطر وخرج منتخبها من دور المجموعات) كانت محبطة لكنها أصبحت الآن من الماضي، وعلينا أن نحاول أن نعوض باعتلاء عرش البطولة الآسيوية ويجب أن نفكر في المباراة التالية لأنه إذا خسرنا قد نخرج من المسابقة".
ورفعت قطر رصيدها إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الأولى في حين بقي لبنان بلا رصيد.
وتضم المجموعة أيضا الصين وطاجيكستان اللتين تلتقيان اليوم السبت.
وتلتقي قطر في الجولة الثانية الأربعاء المقبل مع طاجيكستان، فيما يلعب لبنان في اليوم ذاته مع الصين. (روسيا اليوم)
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