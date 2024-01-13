Advertisement

رياضة

يتواجه اليوم مع أوزبكستان.. هل يجتاز المنتخب السوري دور المجموعات لأول مرة في كأس آسيا؟

Lebanon 24
13-01-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1151978-638407144295416655.png
Doc-P-1151978-638407144295416655.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا 2023، يأمل المنتخب السوري لكرة القدم أن يتجاوز دور المجموعات عندما يتواجه مع أوزبكستان اليوم السبت على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

ويطمح المنتخب السوري في تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة.
Advertisement

وعن استعدادات الفريق، قال مدرب المنتخب السوري هيكتور كوبر: "بدأنا الاستعداد لهذه البطولة مبكرا، وبالتأكيد لدينا فكرة عامة عن المنتخب الأوزبكي منافسنا في الجولة الأولى في هذه المجموعة، خاصة أنني درّبت في أوزبكستان لمدة عام ونصف، ولكن، لاحظت أن هناك العديد من التغييرات على تشكيلة الفريق في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "دائما ما تُشكل المشاركة في مثل هذه البطولات الكبيرة ضغطا على بعض اللاعبين خاصة الشباب، ونحن كطاقم فني وإداري نحاول دائماً تخفيف الضغط عليهم، واستغلال مثل هذا الضغط بشكل إيجابي من خلال إخراج أفضل ما يملكه اللاعبون داخل الميدان وتحقيق أفضل النتائج".

وتابع قائلا: "أعتقد أن الانسجام موجود بشكل جيد بين اللاعبين داخل وخارج الملعب، وستكون الفرصة متاحة أمام جميع اللاعبين لإثبات أنفسهم والمشاركة في مباريات هذه البطولة الهامة. وفي النهاية، هدفنا التأهل للأدوار الإقصائية في هذه البطولة، وإسعاد الجماهير السورية التي تستحق منّا الكثير"، حسبما نقل الموقع الخاص للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وفي المقابل قال ستريشكو كاتانيتش مدرب أوزبكستان: "كل مباراة في دور المجموعات ستكون مهمة للغاية بالنسبة لنا، خاصة المباراة الأولى التي إذا ما حققنا الانتصار خلالها وحصدنا النقاط الثلاث، فسوف يسهل ذلك المهمة علينا في المباراتين التاليتين".

وأوضح أن الفريق يعاني من "بعض الإصابات خاصة اللاعب المميز إيلدور شامرادوف، ولكن كما تعرفون هذا طبيعي في كرة القدم، وبالتالي علينا التعامل مع هذه الظروف بشكل جيد، والاعتماد على جميع اللاعبين المتاحين لدينا، سواء المخضرمين أو الشباب".

وأوضح المدرب السلوفيني أنه: "فيما يتعلق بمنافسنا في الجولة الأولى المنتخب السوري، فقد لعبت أمامهم بعض المباريات، وهم يلعبون بروح قوية ويؤدون بشكل مميز على أرضية الميدان، ولكن بالتأكيد لديهم بعض نقاط الضعف التي نحاول استغلالها بالشكل المطلوب".

واختتم كاتانيتش حديثه قائلا: "كرة القدم اليوم أصبحت تشهد العديد من المفاجآت، ولذلك علينا التعامل بشكل جيد مع المواقف التي نتعرض لها، وما يميز كرة القدم أنك لا تستطيع معرفة المنافس جيدا مهما درسته لأن الأمور تختلف بالتأكيد على أرضية الميدان".

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الخميس 18 كانون الثاني الجاري، حيث تلتقي سوريا مع أستراليا، والهند مع أوزبكستان. (سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2024-01-13
04:00 | 2024-01-13
01:00 | 2024-01-13
00:06 | 2024-01-13
23:00 | 2024-01-12
13:12 | 2024-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24