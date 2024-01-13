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رياضة
والدة مبابي تؤكد: نستطيع الحصول على 10 مليارات يورو!
Lebanon 24
13-01-2024
|
04:00
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أعلنت والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي ووكيلة أعماله فايزة لعماري أنها لن ترفض قبول الأموال حتى وإن وصلت إلى 10 مليارات يورو، مضيفة بأنها أرغمت النجم الفرنسي على التبرع بـ30% من أرباحه إلى شركة خيرية يملكانها سويا.
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ونشرت "لو باريزيان" الفرنسية نقلا عن مقطع مرئي مجتزأ من مقابلة مطولة ستعرض لاحقا في 18 من الشهر الحالي، حديث فايزة بقولها: لم أشعر بأي مخاوف على الإطلاق عندما ضغطت على نادي باريس سان جيرمان لوضع أكبر عدد من الأموال مقابل تجديد ابني في 2022.
وأضافت: لا يوجد عار أو ندم، إن كان باستطاعتنا الظفر بـ10 مليارات يورو لكنا أخذناها لأن هذه هي الطريقة التي يُعمل بها الآن.
وكان مبابي مدد عقده مع النادي الباريسي لعامين مع خيار عام إضافي في صيف 2022 لكن الخيار لم يفعل ليكون اللاعب ابن الـ 25 عاما، حرا مع مطلع الصيف المقبل كما بات باستطاعته الاتفاق مع أي ناد يسعى للظفر بخدماته.(العربية)
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