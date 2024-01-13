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رياضة

من بينهم صلاح.. لاعبو هذين الدوريين هم "الأكثر حضورا" في كأس أمم افريقيا

Lebanon 24
13-01-2024 | 00:06
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أورد موقع "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"، أمس الجمعة، أن لاعبي الدوري الفرنسي والإنكليزي، سيكونون الأكثر حضورا في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، والتي تنطلق اليوم السبت.

وتنطلق اليوم السبت بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار بلقاء يجمع بينها ومنتخب غينيا بيساو.
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وحسبما ذكر موقع "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"، فإن ما مجموعه 628 لاعبا من 24 بلد سيشارك في نهائيات النسخة 34 من البطولة.

ويوجد 61 لاعبا ينشطون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، ومن بينهم مدافع نادي باريس سان جرمان، المغربي أشرف حكيمي، وقائد غانا، أندري أيو، الذي ينشط في صفوف نادي لوهافر.

ويقود المصري، محمد صلاح، قائمة اللاعبين الذين ينشطون في الدوري الإنكليزي الممتاز، والذين يبلغ عددهم 31 لاعبا، وكان من الممكن أن يكونوا أكثر لولا إصابات بعض اللاعبين، مثل، توماس بارتي وويلفريد نديدي.

كذلك سيكون هناك 25 لاعبا ينشطون في الدوري السعودي سيشاركون في كأس أمم إفريقيا، من بينهم ساديو ماني، رياض محرز وخاليدو كوليبالي.

وبالنسبة للدوري الإسباني، فهناك 22 لاعبا سيشاركون في البطولة الإفريقية، بينما يوجد 17 لاعبا ينشطون في الدوري الألماني.

حامل لقب أفضل لاعب في إفريقيا لهذا العام، فيكتور أوسيمين، يقود قائمة لاعبي الدوري الإيطالي المشاركين في العرس الكروي الإفريقي، وعددهم 15 لاعبا.

وتمتلك أندية ماميلودي صن داونز وأورلاندو بيراتس والأهلي، 30 لاعبا سيشاركون في البطولة، رفقة جنوب إفريقيا ومصر.(سكاي نيوز)


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