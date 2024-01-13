في كأس أمم إفريقيا: نجوم عالميون مشاركون ومواهب أخرى منتظرة

تستعد كوت ديفوار لفتح ملاعبها اليوم السبت وحتى الـ 11 من شهر شباط المقبل، لاستقبال الحدث الأكبر في القارة السمراء، وهي النسخة الـ 34 من نهائيات كأس أمم أفريقيا، بمشاركة 34 منتخباً.



وتكتظ هذه المسابقة الأفريقية بالنجوم الكبار من شتى الجنسيات، وفي مقدمتهم المصري محمد صلاح، فيكتور أوسيمين أفضل لاعب في القارة السمراء، كما سيتواجد ساديو ماني وأشرف حكيمي ورياض محرز وغيرهم..ويعدّ صلاح من أبرز النجوم الأفارقة في العالم خلال العقد الأخير، بفضل تألقه اللافت مع الأندية التي لعب لها خاصة "ليفربول" الإنكليزي، وسيكون "الفرعون" المصري أمام فرصة لقيادة منتخب بلاده لاستعادة الزعامة الأفريقية واسترجاع اللقب الضائع منذ نسخة 2010.كما سيتواجد محرز مع منتخب بلاده لتجاوز خيبة النسخة الماضية بالكاميرون، ولتأكيد مكانته في خانة أفضل اللاعبين الأفارقة عبر التاريخ، وقيادة "الخضر" إلى المجد القاري لأول مرة خارج منطقة شمال أفريقيا.كذلك سيشارك النيجيري أوسيمين، في هذه النسخة، لاستعادة الأمجاد الضائعة لمنتخب وطنه في السنوات الأخيرة.ويتأهب ماني لقيادة منتخب السنغال للاحتفاظ باللقب المحقق في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما سيحاول حكيمي تكرار ما فعله ورفاقه في كأس العالم قطر 2022، من خلال الوصول إلى الدور نصف النهائي أولاً، ومن ثم المنافسة على اللقب القاري الغائب عن خزائن المغرب منذ عام 1976، وهو تاريخ أول لقب لأسود الأطلس والوحيد حتى الآن.وفي نسخة 2023، من المتوقع أن تنفجر المواهب الشابة وتتألق، أمثال المغربي عبد الصمد الزلزولي الذي قدّم مستويات مميزة في نهائيات بطولة أفريقيا تحت 23 عاماً "المغرب 2023".والإيفواري كريم كوناتي لاعب منتخب كوت ديفوار، الذي يعدّ من أهم المواهب المنتظرة في كأس أمم أفريقيا 2023، وهو أحد الأسماء اللامعة التي قد تلمع في البطولة الأفريقية، في ظل تألقه مع فريقه "سالزبورغ" النمساوي.ويدخل الجزائري فارس شايبي أحد أبرز نجوم "آينتراخت فرانكفورت" الألماني هذا الموسم، في قائمة المواهب المنتظرة في كأس أمم أفريقيا 2023، بعد مساهمته في 11 هدفاً خلال 22 مباراة بمُختلف المُسابقات.وستشهد هذه المسابقة مشاركة نجوم عرب لأول مرّة، حيث سيشارك من الجزائر 9 لاعبين وهم: حسام عوار، آيت نوري، ياسر لعروسي، فارس شايبي، أنتوني ماندريا، أحمد توبة، زين الدين بلعيد، كيفين قيطون ، وأسامة بن بوط.ومن مصر سيشارك 7 لاعبين، وهم: مصطفى فتحي، احمد كوكا، محمد حمدي، أسامة جلال، مروان عطية، محمود حمادة، ومحمد هاني.و9 لاعبين من تونس سيخوضون أول بطولة أمم أفريقية في مسيرتهم، أبرزهم الثلاثي المحلي: علاء غرام، حسام تقا، هيثم الجويني، يان فاليري، حمزة جلاصي، حاج محمود، الياس عاشوري، سيف الله لطيف، ومرتضى بن وناس.أما من المغرب، فسيدخل 11 لاعباً البطولة لأول مرّة وهم: أمين عدلي، بلال الخنوس، اسماعيل صيباري، عبد الصمد الزلزولي، أمين حارث، يحيى عطية الله، مهدي بن عبيد، أمير ريشاردسون، شادي رياض، عبد الحميد عبقار، وأسامة العزوزي.