نصائح من محمد صلاح لأعضاء منتخب مصر: ابتعدوا عن مواقع التواصل

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وجه نجم المنتخب المصري وليفربول الانكليزي محمد صلاح نصائح عدة لزملائه قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في كوت ديفوار، بحسب ما كشف عنه حارس مرمى منتخب مصر، محمد صبحي.وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية: "صلاح وجه لجميع اللاعبين العديد من النصائح، ودائما ما يتحدث معنا لتحفيزنا.. وضرورة التركيز استعدادا لبطولة كأس إفريقيا".وأضاف بالقول: "من أبرز النصائح التي تحدث عنها صلاح معنا، عدم استخدام هواتفنا يوم المباراة، والتركيز على اللقاء فقط، والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي".وواصل حارس نادي الزمالك: "دور صلاح كبير جدا داخل منتخب مصر.. وتواجده في المعسكر يصنع الفارق والجميع يحبه، كما أنه داعم قوي لنا".وأضاف: "صلاح تحدث معنا عن أهمية عقلية اللاعب، وكشف سر تطوره الجسدي بأنه عمل على تقوية نفسه بعد الانتقال لليفربول، ليصبح أفضل خاصة أن الدوري الإنكليزي يتميز بالقوة".واختتم بالقول: "صلاح ينصحني بوضع هدف أمامي والعمل على تحقيقه، وعدم الاستماع للانتقادات والرد داخل الملعب فقط، وضرورة التحضير الجيد للمباريات وكيفية التعامل مع الكرة وسرعة رد الفعل".وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا مساء اليوم السبت بمواجهة تجمع بين المنتخب المضيف كوت ديفوار وغينيا بيساو، فيما يستهل المنتخب المصري مشواره في البطولة غدا الأحد بلقاء موزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية.