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رياضة

بسبب الجمهور.. إيقاف مباراة بدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي (صورة)

Lebanon 24
13-01-2024 | 12:30
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توقفت مباراة ريدينغ وضيفه بورت فايل في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم، اليوم، بعدما اجتاحت جماهير صاحب الأرض الملعب، احتجاجا على سياسات مالك النادي.

 

واقتحم عدد كبير من مشجعي ريدينغ أرضية الملعب في الدقيقة 16، رافعين علما يطالب برحيل داي يونغ، الذي استحوذ على النادي في 2017.

 

وتعرض يونغ لانتقادات بعد العقوبات التي تعرض لها النادي لسوء الإدارة المالية، بينها خصم 4 نقاط من رصيده هذا الموسم، لتأخير سداد الرواتب الشهرية.

 
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وقال نادي بورت فايل عبر منصة "إكس"، إن اللعب توقف أيضا في الدقيقة الأولى بعد إلقاء كرات تنس على أرض الملعب.

 

وكتب ريدينغ على المنصة ذاتها: "ندرك تماما إحباط مشجعينا ونتفهمه. لكن يجب علينا التأكيد أن نزول أرضية الملعب أو إلقاء أغراض باتجاهها قد يعرض المباراة لخطر الإلغاء، وقد يكون له تبعات شخصية من بينها أوامر منع من دخول الملعب. نشكركم على دعمكم اليوم".

 

وأضاف ريدينغ: "يرغب لاعبو الفريقين وجهازاهما الفني في استكمال المباراة. هذه هي الفرصة الأخيرة لاستئناف المباراة وقد يواجه النادي عقوبات خطيرة إذا لم تخل أرضية الملعب".

 

وكان التعادل السلبي قائما وقت إيقاف المباراة. ( سكاي نيوز)

الجماهير فاجأت اللاعبين باقتحام الملعب
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