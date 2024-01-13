فوز متوقع لأستراليا على الهند في كأس آسيا

حققت أستراليا فوزاً مستحقاً على الهند 2-0، اليوم، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس آسيا لكرة القدم في قطر.

وشهدت المباراة سابقة على صعيد نهائيات كأس آسيا، لأن الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا نالت شرف أن تكون أول امرأة تتولى إدارة مباراة ضمن النهائيات القارية.

وتضمّ المجموعة أيضا سوريا وأوزبكستان اللذين يلتقيان لاحقاً على ملعب جاسم بن حمد.

وعلى الرغم من سيطرة أستراليا على مجريات اللعب، فإن الفرصة الأولى الحقيقية كانت للهند عبر مهاجمها المخضرم سونيل تشيتري (39 عاماً)، الذي سدد كرة رأسية سابحاً، لكنها جاءت خارج الخشبات الثلاث (16).

Advertisement

يذكر أن تشيتري، أفضل هداف في منتخب الهند، هو اللاعب الوحيد الباقي من التشكيلة الحالية التي سبق لها أن واجهت أستراليا في نسخة 2011 في قطر ايضا (0-4).

ردّت أستراليا بفرصة عن طريق كونور ميتكالف لم تثمر (21)، ثم سدّد مارتن بويل كرة على الطاير من داخل المنطقة علت العارضة (31).

وضغط المنتخب الأسترالي في ربع الساعة الأخير، لكنه لم يتمكن من إيجاد الطريق نحو مرمى الهند بفضل دفاعها المنظّم.

واصلت أستراليا ضغطها ونجحت في افتتاح التسجيل عبر جاكسون إيرفاين الذي استغل خطأ فادحا للحارس الهندي غوربريت سينغ ساندهو ليتابعها في الشباك الخالية من داخل المنطقة (50).

وتبادل البديلان رايلي ماغري وجوردان بوس الكرة ليضيف الأخير الهدف الثاني لأستراليا بسهولة على باب المرمى (73)، وذلك بعد دقيقة واحدة من نزوله احتياطيا.