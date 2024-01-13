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رياضة

بيان مطمئن لجماهير الكاميرون بشأن “قائد الأسود”

Lebanon 24
13-01-2024 | 23:00
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بعث اتحاد كرة القدم في الكاميرون رسالة طمأنة لجماهيره بشأن قائد المنتخب فينسن أبو بكر، الذي تعرض لإصابة في التدريبات قبيل كأس الأمم الإفريقية.

 

وقال مسؤولون، إن أبو بكر تعرض لإصابة في التدريبات "لكنه سيبقى مع الفريق في كأس أمم إفريقيا على أمل أن يتعافى".

 

وخضع المهاجم لفحص بالأشعة، امس، على عضلات الفخذ الخلفية التي أصيبت في التدريب، لكن المخاوف الأولية من احتمالية خروجه من تشكيلة بلاده باتت قليلة بعد الفحوصات.

 
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وقال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في بيان: "إنها إصابة بسيطة ولا تؤثر على مشاركة اللاعب في البطولة. نتيجة لذلك فهو يواصل استعداداته تحت إشراف الفريق الطبي، مما يشير إلى عودته قريبا جدا إلى المجموعة".

 

وأضاف البيان: "يحتفظ قائد الأسود، وهو أيضا اللاعب الأكثر خبرة في الفريق، بمعنويات عالية وعزيمة، وهو مستعد لاتباع بروتوكولات العلاج بدقة للمشاركة". 

( سكاي نيوز)

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