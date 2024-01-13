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رياضة
حول انتقاله من صفوف الإتحاد.. هذا ما تم كشفه عن مصير بنزيما
Lebanon 24
13-01-2024
|
23:50
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وضع الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد السعودي، حدا للتقارير المنتشرة حول رحيله من الإتحاد، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، إذ أشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن بنزيما سيلتحق بمعسكر الفريق الذي سينطلق غدا الأحد، وحتى نهاية شهر كانون الثاني الجاري، في دبي.
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وأكد التقرير أن بنزيما سيستمر في صفوف النمور حتى نهاية عقده الذي يمتد ل 3 مواسم.
وكانت عدة تقارير زعمت مطالبة بنزيما بالرحيل عن صفوف الاتحاد بعد سلسلة النتائج السلبية في الدور الأول من دوري روشن السعودي، بعدما تقلصت حظوظ الاتحاد في الحفاظ على لقب دوري روشن السعودي حيث تراجع للمركز السابع برصيد 28 نقطة وبفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر.(موقع كورة)
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