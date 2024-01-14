Advertisement

رياضة

بداية ناجحة للكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

Lebanon 24
14-01-2024 | 00:07
A-
A+
Doc-P-1152285-638408131007788499.jpeg
Doc-P-1152285-638408131007788499.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افتُتحت بطولة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 توتال إنيرجيز على وقع فوز المنتخب الإيفواري المستضيف على منتخب غينيا بيساو بهدفين دون رد السبت في المباراة التي أقيمت في افتتاح مواجهات المجموعة الأولى على استاد الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.
Advertisement
وبدأ المنتخب الإيفواري المباراة بقوة وتمكن لاعب الوسط سيكو فوفانا من افتتاح التسجيل لمنتخب الأفيال في الدقيقة الرابعة، وفي الدقيقة 58 أحرز جيان فيليب كراسو الهدف الثاني لكوت ديفوار بعد لقطة فنية رائعة تخطى فيها مدافعي غينيا بيساو بمهارة فائقة.

وتضم المجموعة الأولى منتخبي نيجيريا وغينيا الاستوائية وسيلتقي المنتخبان الأحد على ملعب الحسن واتارا أيضاً في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.(بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:34 | 2024-01-14
04:14 | 2024-01-14
02:54 | 2024-01-14
02:16 | 2024-01-14
00:44 | 2024-01-14
23:50 | 2024-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24