بداية ناجحة للكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

افتُتحت بطولة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 توتال إنيرجيز على وقع فوز المنتخب الإيفواري المستضيف على منتخب غينيا بيساو بهدفين دون رد السبت في المباراة التي أقيمت في افتتاح مواجهات المجموعة الأولى على استاد الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

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وبدأ المنتخب الإيفواري المباراة بقوة وتمكن لاعب الوسط سيكو فوفانا من افتتاح التسجيل لمنتخب الأفيال في الدقيقة الرابعة، وفي الدقيقة 58 أحرز جيان فيليب كراسو الهدف الثاني لكوت ديفوار بعد لقطة فنية رائعة تخطى فيها مدافعي غينيا بيساو بمهارة فائقة.



وتضم المجموعة الأولى منتخبي نيجيريا وغينيا الاستوائية وسيلتقي المنتخبان الأحد على ملعب الحسن واتارا أيضاً في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.(بي إن سبورتس)