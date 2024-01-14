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رياضة

الكلاسيكو المنتظر.. الريال يسعى للإنتقام من برشلونة

Lebanon 24
14-01-2024 | 00:44
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للمرة الثالثة، ستحتصن الرياض أقوى مباريات الأندية في العالم "كلاسيكو" إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة للمرة الثالثة في نهائي كأس السوبر الإسبانية عندما يتواجهان يوم الأحد، إذ يأمل الريال على ملعب "الأول بارك" الثأر من خسارة اللقاء نفسه الموسم الماضي بثلاثة أهداف لهدف على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.
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وتعود أول مباراة كلاسيكو بين الفريقين في الرياض إلى عام 2022 حينها تواجه القطبان في نصف النهائي وتقدم الفريق العاصمي عن طريق البرازيلي فينيسيوس قبل أن يعدل الهولندي فرينكي دي يونغ النتيجة في الشوط الأول. وفي الثاني أضاف الفرنسي كريم بنزيمة الهدف الثاني إلا أن أنسو فاتي عاد بالمباراة مجددا في الدقيقة 83 بيد أن الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي أنهى اللقاء لصالح الفريق الأبيض في الشوط الإضافي الأول.

وكانت مواجهة قطبا إسبانيا الماضية في نهائي كأس السوبر الإسباني في يناير الماضي حينها تجاوز برشلونة ريال بيتيس بعد الوصول إلى ركلات الترجيح وهي الحال نفسها للفريق الملكي الذي تعادل مع فالنسيا في الأشواط الأصلية والإضافية ليتجاوزه بركلات الحظ.(العربية)
المصدر: العربية
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