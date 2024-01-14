نقطة ثمينة لنسور قاسيون في كأس آسيا

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استهل المنتخب السوري مشاركته في بطولة كأس آسيا لكرة القدم بالتعادل من دون أهداف أمام نظيره الأوزبكي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.ومنحت نتيجة التعادل نقطة لكل منتخب، ما ضمن صدارة المجموعة الثانية لأستراليا بعد نهاية الجولة الأولى، بعد فوزها على الهند بهدفين نظيفين في وقت سابق من اليوم.ويتصدر منتخب أستراليا ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، ويأتي خلفه منتخبا سوريا وأوزبكستان بنقطة لكل منهما، ويتذيل منتخب الهند ترتيب المجموعة دون رصيد.(عربي21)