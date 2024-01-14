Advertisement

رياضة

حالة ضياع داخل الريال.. من سيقود حراسة المرمى اليوم؟

Lebanon 24
14-01-2024 | 02:54
A-
A+
Doc-P-1152347-638408233745283782.jpg
Doc-P-1152347-638408233745283782.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعيش نجوم ريال مدريد حالة من القلق قبل ساعات من خوض الكلاسيكو أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، وذلك بسبب تحديد هوية الحارس الأساسي لريال مدريد أمام برشلونة في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض، حيث لم يستقر المدرب كارلو أنشيلوتي على قرار حتى الآن.
Advertisement

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن الجدل الدائر حول من سيشارك بين كيبا أريزابالاجا وأندري لونين يزداد، كما أنه محل للنقاش داخل غرفة ملابس الميرنجي.
 
وكشفت الشبكة الإسبانية أن اللاعبين الكبار مثل ناتشو فرنانديز وداني كارفاخال ولوكا مودريتش لديهم ذكريات عن أزمة مشابهة في حراسة المرمى حدثت بين دييجو لوبيز وإيكر كاسياس، بعد أن خسر الأخير مركزه الأساسي.

وانتهت الأزمة القديمة ببيع لوبيز مجانا إلى ميلان لإنهاء الجدل.(موقع كورة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:25 | 2024-01-14
08:00 | 2024-01-14
04:50 | 2024-01-14
04:34 | 2024-01-14
04:14 | 2024-01-14
02:16 | 2024-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24