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رياضة
حالة ضياع داخل الريال.. من سيقود حراسة المرمى اليوم؟
Lebanon 24
14-01-2024
|
02:54
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يعيش نجوم ريال مدريد حالة من القلق قبل ساعات من خوض الكلاسيكو أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، وذلك بسبب تحديد هوية الحارس الأساسي لريال مدريد أمام برشلونة في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض، حيث لم يستقر المدرب كارلو أنشيلوتي على قرار حتى الآن.
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ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن الجدل الدائر حول من سيشارك بين كيبا أريزابالاجا وأندري لونين يزداد، كما أنه محل للنقاش داخل غرفة ملابس الميرنجي.
وكشفت الشبكة الإسبانية أن اللاعبين الكبار مثل ناتشو فرنانديز وداني كارفاخال ولوكا مودريتش لديهم ذكريات عن أزمة مشابهة في حراسة المرمى حدثت بين دييجو لوبيز وإيكر كاسياس، بعد أن خسر الأخير مركزه الأساسي.
وانتهت الأزمة القديمة ببيع لوبيز مجانا إلى ميلان لإنهاء الجدل.(موقع كورة)
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