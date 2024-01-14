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رياضة

بيلباو يُطيح بـ"ريال سوسيداد" ويضمن المركز الثالث

Lebanon 24
14-01-2024 | 04:14
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تمكن أتلتيك بيلباو من الصعود إلى المركز الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد الفوز على ضيفه ريال سوسيداد 2-1 في الجولة العشرين من البطولة.
يِأتي ذلك بعد أن تمكن أصحاب الأرض افتتاح باب التسجيل بعد نصف ساعة من اللعب عبر أليكس بيرينغر، وقبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول عاد بيرينغر ليسجل ثنائيته في المباراة والهدف الثاني لأبناء الباسك.
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وفي الدقيقة 88، قلص ريال سوسيداد الفارق بهدف أحرزه ميكيل أويارزبال ليرفع أبناء المدرب إرنسيتو فالفيردي رصيدهم الى 41 نقطة.

وعاد لاس بالماس إلى سكة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه فياريال بثلاثة أهداف من دون رد، كما فاز ريال بيتيس على ضيفه غرناطة بهدف دون مقابل، في حين تعادل مايوركا مع سلتا فيغو 1-1.(بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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