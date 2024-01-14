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رياضة
رين يسجّل مفاجأةً بالدوري الفرنسي.. وخسارة كبيرة لموناكو على أرضه
Lebanon 24
14-01-2024
|
04:34
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فاجأ رين ضيفه نيس ثاني الترتيب وتغلّب عليه بهدفين نظيفين السبت في الجولة 18 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجّل بينجامين بوريجو الهدف الأول لرين في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أرنو كاليمويندو-موينغا الهدف الثاني في الدقيقة 54 ليرفع رين رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد نيس عند 35 نقطة في الوصافة.
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وسقط موناكو على أرضه أمام رانس 1-3 ليتجمّد رصيده عند 33 نقطة في المركز الثالث، في حين رفع الفائز رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس.
منح تيدي توما رانس هدف السبق عند الدقيقة 35، قبل أن يعادل وسام بن يدر النتيجة لموناكو عند الدقيقة 49، بعدها نجح رضا خضرة في تدوين الهدف الثاني لرانس في الدقيقة 55، قبل أن يوقع زميله أزور ماتوسيوا على الهدف الثالث في الأنفاس الأخيرة من اللقاء.(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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