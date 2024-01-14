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رياضة
بايرن ليفركوزن يضمن لقب بطل الشتاء
Lebanon 24
14-01-2024
|
04:50
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ضمن بايرن ليفركوزن لقب بطل الشتاء المعنوي بعد فوز صعب على مضيفه أوغسبورغ بهدف قاتل 1-0، السبت، في المرحلة الـ17 الأخيرة من دور ذهاب الدوري الألماني لكرة القدم.
وسجل الهدف الوحيد الأرجنتيني إيزيكيل بالاسيوس في الوقت بدل الضائع (90+4)، ليعزّز ليفركوزن صدارته بـ45 نقطة وأعاد الفارق إلى 4 نقاط بينه وبين المطارد المباشر بايرن ميونخ حامل اللقب.
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وتحت قيادة المدرب الإسباني المتألق تشابي ألونسو يعيش ليفركوزن -الساعي إلى اللقب الأول في تاريخه- فترة مميزة في البوندسليغا حيث حقق فوزه الثالث تواليا والـ14 هذا الموسم دون أي خسارة.
ودخل ألونسو، الذي تصفه الصحافة العالمية بـ"العبقري"، التاريخ بعد أن أصبح أول ناد ألماني يحافظ على سجلّه خاليا من الهزائم في أول 26 مباراة بمختلف المسابقات (23 فوزا و3 تعادلات).(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
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