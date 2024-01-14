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رياضة

قبيل مواجهة موزمبيق.. منتخب مصر يتلقى نبأ سارا

Lebanon 24
14-01-2024 | 08:00
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أكد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، خالد الدرندلي، أن المدافع أحمد حجازي سيكون جاهزا للمشاركة في لقاء الفراعنة ضد موزمبيق مساء اليوم الأحد في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

ويستضيف ملعب "فيليكس أوفويت- بوانيي" في العاصمة الإيفوارية أبيدجان المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر. 
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وقال الدرندلي الذي يرأس بعثة الفراعنة في كوت ديفوار في تصريحات تلفزيونية: "بالفعل اشتكى حجازي من الإصابة ولكنه خضع لفحص طبي وسيكون جاهزا لمباراة موزمبيق".

وأضاف: "الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا اطمأن على حجازي قبل نهاية المران الختامي وتأكدت جاهزيته لخوض لقاء موزمبيق".

وأشار الدرندلي إلى أنه لا توجد شكوى من ملعب المباراة، ولكن هناك تحفظات على حالة العشب لا ترقى لدرجة التقدم بشكوى. (روسيا اليوم) 
 
 
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