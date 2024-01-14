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رياضة

إنتر يكتسح مونزا ويواصل التحليق في صدارة الدوري الايطالي

Lebanon 24
14-01-2024 | 11:00
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عزز نادي إنتر ميلان صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه العريض على مضيفه مونزا بنتيجة 5-1 ضمن منافسات المرحلة الـ20.

وتناوب على تسجيل أهداف إنتر كل من التركي هاكان تشالهان أوغلو (الدقيقة 12 من ركلة جزاء و60)، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (14 و84 من ركلة جزاء) والفرنسي ماركوس تورام (88)، فيما سجل ماتيو بيسينا هدف مونزا الوحيد (68 من ركلة جزاء).
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ورفع إنتر رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة ليبتعد بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه يوفنتوس الذي يلعب مع ساسولو الثلاثاء المقبل في ختام المرحلة.

أما مونزا فقد تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الـ11. (روسيا اليوم) 
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