مسلّحون اقتحموا منزله... لاعب كرة قدم يتعرّض للسرقة

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ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن اللاعب الأرجنتيني أنخيل كوريا، الفائز بكأس العالم، وعائلته تمت سرقتهم في منزلهم بالقرب من مدريد من قبل أربعة رجال ملثمين.وأجبر اللصوص كوريا مهاجم أتلتيكو مدريد على تسليمهم أموالا ومجوهرات تحت تهديد السلاح.بعد ذلك فر الجناة بغنيمتهم، ولم يصب أي شخص بأذى ولكن تردد أن كوريا وعائلته كانوا مرعوبين. (العربية)