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رياضة

الإمارات تحقق فوزا سهلا على هونغ كونغ

Lebanon 24
14-01-2024 | 12:00
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حققت الإمارات فوزا مستحقاً على هونغ كونغ 3-1 اليوم الأحد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس آسيا المقامة في قطر.

وسجل للإمارات سلطان عادل (34 من ركلة جزاء) وزايد العامري (52) ويحيى الغساني (90+6 من ركلة جزاء)، بينما أحرز فيليب تشان سيو (49) هدف هونغ كونغ الوحيد.
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والتقت الإمارات وهونغ كونغ في 3 مباريات رسمية، كان الفوز في جميعها لصالح الأولى، بعدما سبق أن انتصرت في ذهاب وإياب تصفيات كأس آسيا 2015 بنتيجة واحدة هي 4-صفر.

كما أن فوز الإمارات أبقى سجل هونغ كونغ سلبيا، حيث سبق أن تعرضت لـ7 هزائم و3 تعادلات في النسخ الثلاث الماضية من كأس آسيا التي شاركت فيها، أعوام 1956 و1964 و1968.
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