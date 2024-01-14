صلاح ينقذ مصر أمام موزمبيق في كأس أمم أفريقيا

استطاع محمد صلاح أن ينقذ منتخب مصر من تلقي هزيمة أمام موزمبيق اليوم الأحد في كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار، حيث انتهت المباراة بالتعادل 2-2.



وسجل صلاح ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عندما كانت مصر متأخرة 2-1.

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