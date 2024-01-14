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رياضة

صلاح ينقذ مصر أمام موزمبيق في كأس أمم أفريقيا

Lebanon 24
14-01-2024 | 14:05
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استطاع محمد صلاح أن ينقذ منتخب مصر من تلقي هزيمة أمام موزمبيق اليوم الأحد في كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار، حيث انتهت المباراة بالتعادل 2-2.

وسجل صلاح ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عندما كانت مصر متأخرة 2-1.
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