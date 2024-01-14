15
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
14
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
صلاح ينقذ مصر أمام موزمبيق في كأس أمم أفريقيا
Lebanon 24
14-01-2024
|
14:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
استطاع محمد صلاح أن ينقذ منتخب مصر من تلقي هزيمة أمام موزمبيق اليوم الأحد في كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار، حيث انتهت المباراة بالتعادل 2-2.
وسجل صلاح ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عندما كانت مصر متأخرة 2-1.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصائح من محمد صلاح لأعضاء منتخب مصر: ابتعدوا عن مواقع التواصل
Lebanon 24
نصائح من محمد صلاح لأعضاء منتخب مصر: ابتعدوا عن مواقع التواصل
15/01/2024 01:18:52
15/01/2024 01:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة تؤكّد دعمها لتعزيز الاقتصاد المصري وإصلاحاته
Lebanon 24
الولايات المتحدة تؤكّد دعمها لتعزيز الاقتصاد المصري وإصلاحاته
15/01/2024 01:18:52
15/01/2024 01:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"شيء آخر".. معرض إبداعي في مصر يتيح التفاعل مع قلعة صلاح الدين!
Lebanon 24
"شيء آخر".. معرض إبداعي في مصر يتيح التفاعل مع قلعة صلاح الدين!
15/01/2024 01:18:52
15/01/2024 01:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح يكشف عن وجبته المفضلة.. هل تخلّى عن "الكشري" المصري؟
Lebanon 24
محمد صلاح يكشف عن وجبته المفضلة.. هل تخلّى عن "الكشري" المصري؟
15/01/2024 01:18:52
15/01/2024 01:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
صلاح
مصر
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين... ومعلومات عن إصابات كثيرة
Lebanon 24
إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين... ومعلومات عن إصابات كثيرة
10:17 | 2024-01-14
14/01/2024 10:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إحراق سيارة "بلوغر" في الأشرفية!
Lebanon 24
بالفيديو... إحراق سيارة "بلوغر" في الأشرفية!
09:34 | 2024-01-14
14/01/2024 09:34:34
Lebanon 24
Lebanon 24
في خطوة لافتة... إبن زوج ديانا فاخوري يقوم بتهنئتها وهكذا ردّت عليه (صورة)
Lebanon 24
في خطوة لافتة... إبن زوج ديانا فاخوري يقوم بتهنئتها وهكذا ردّت عليه (صورة)
05:57 | 2024-01-14
14/01/2024 05:57:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يُعلّق على كلام أمين عامّ "الحزب"... ويُحذّر: أسابيع صعبة
Lebanon 24
وهاب يُعلّق على كلام أمين عامّ "الحزب"... ويُحذّر: أسابيع صعبة
09:29 | 2024-01-14
14/01/2024 09:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مرشح جديد لرئاسة الجمهورية
Lebanon 24
مرشح جديد لرئاسة الجمهورية
01:15 | 2024-01-14
14/01/2024 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:51 | 2024-01-14
"ليلة ملكية".. "ريال مدريد" بطلاً لكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على "برشلونة"
13:13 | 2024-01-14
إيران تفوز على فلسطين برباعية في كأس أمم آسيا
12:00 | 2024-01-14
الإمارات تحقق فوزا سهلا على هونغ كونغ
11:00 | 2024-01-14
إنتر يكتسح مونزا ويواصل التحليق في صدارة الدوري الايطالي
08:25 | 2024-01-14
مسلّحون اقتحموا منزله... لاعب كرة قدم يتعرّض للسرقة
08:00 | 2024-01-14
قبيل مواجهة موزمبيق.. منتخب مصر يتلقى نبأ سارا
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
15/01/2024 01:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
15/01/2024 01:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
15/01/2024 01:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24