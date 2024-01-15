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رياضة

رفض ارتداء قميص به كلمة عربية.. نجم ريال مدريد يثير أزمة جديدة ويشعل عداءه مع الجماهير السعودية

Lebanon 24
15-01-2024 | 05:19
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تعرض نجم نادي ريال مدريد، الألماني توني كروس، لصافرات الاستهجان مرة أخرى خلال مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء أمس ضد نادي برشلونة.

على أرضية ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية، اكتسح ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف. بذلك الانتصار رفع النادي الملكي رصيده من ألقاب السوبر الإسباني إلى 13 لقباً.
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وخلال اللقاء الذي كان توني كروس أحد نجومه، تعرض اللاعب لصافرات الاستهجان كلما لمس الكرة من قِبل الجماهير المتواجدة في ملعب المباراة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها النجم الألماني، ففي مباراة دور النصف النهائي ضد أتلتيكو مدريد،  أطلقت صفارات الاستهجان ضد اللاعب بشكل واضح، بسبب تصريحات سابقة للاعب ينتقد فيها انضمام اللاعبين النجوم الشبان للدوري السعودي. 
 
وعقب مباراة نصف النهائي، تصاعد الجدل حول توني كروس بفضل تغريدة نشرها النجم الألماني توني كروس، لاعب وسط فريق ريال مدريد، عبر منصة "إكس". نشر توني كروس، عبر حسابه الرسمي، تغريدة مفادها: "كان الأمر ممتعاً اليوم، جمهور مذهل". واعتبرت الجماهير السعودية التغريدة سخرية واستهزاءً بها. (عربي بوست) 
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