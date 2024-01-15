مبابي يهنئ ثنائي ريال مدريد: أراكم قريبا

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وكشفت أن مبابي بعث لهما برسائل تهنئة عقب الكلاسيكو مباشرة، أثناء التواجد في غرفة الملابس، وكتب أيضًا "أراكم قريبا في آذار مع المنتخب". ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فقد حرص مبابي، على تهنئة صديقيه الفرنسيين، أوريلين تشواميني، وإدواردو كامافينجا، عقب المباراة.وكشفت أن مبابي بعث لهما برسائل تهنئة عقب الكلاسيكو مباشرة، أثناء التواجد في غرفة الملابس، وكتب أيضًا "أراكم قريبا في آذار مع المنتخب".

وتوج ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني، بعد فوزه على غريمه برشلونة (4-1)، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية "الرياض". (كووورة)

بعث الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، برسالة تهنئة إلى نجمي ريال مدريد، عقب موقعة الكلاسيكو.