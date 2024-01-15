البطولة العربية للسباحة: 55 ميدالية ملوّنة للبنان

تألق منتخب لبنان للسباحة المشارك في البطولة العربية للألعاب المائية في العاصمة القطرية الدوحة، وتوّج إنجازه بإحرازه لقبي بطولة فئتي 13-14 سنة للفتيات و15-16 سنة للفتيات، فيما كان لقب بطولة الفتيان 13-14 سنة لتونس و15-16 سنة لقطر، وأحرزت الجزائر بطولة فئة 17-18 سنة للشباب والشابات.

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وجمع سباحو وسباحات لبنان 55 ميدالية في مختلف السباقات التي خاضوها، فأحرزوا 24 ذهبية بالتساوي مع منتخب الجزائر، و16 ميدالية فضية و15 ميدالية برونزية، إضافة الى رقم قياسي جديد في البطولة سجل باسم تيا عبيد في سباق 50 متر صدر لفئة 13-14 سنة بزمن قدره 33:39 ثانية.