Advertisement

رياضة

البطولة العربية للسباحة: 55 ميدالية ملوّنة للبنان

Lebanon 24
15-01-2024 | 10:11
A-
A+
Doc-P-1152886-638409360594711144.jpeg
Doc-P-1152886-638409360594711144.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تألق منتخب لبنان للسباحة المشارك في البطولة العربية للألعاب المائية في العاصمة القطرية الدوحة، وتوّج إنجازه بإحرازه لقبي بطولة فئتي 13-14 سنة للفتيات و15-16 سنة للفتيات، فيما كان لقب بطولة الفتيان 13-14 سنة لتونس و15-16 سنة لقطر، وأحرزت الجزائر بطولة فئة 17-18 سنة للشباب والشابات.
Advertisement
 
وجمع سباحو وسباحات لبنان 55 ميدالية في مختلف السباقات التي خاضوها، فأحرزوا 24 ذهبية بالتساوي مع منتخب الجزائر، و16 ميدالية فضية و15 ميدالية برونزية، إضافة الى رقم قياسي جديد في البطولة سجل باسم تيا عبيد في سباق 50 متر صدر لفئة 13-14 سنة بزمن قدره 33:39 ثانية.

رياضة

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2024-01-15
08:15 | 2024-01-15
08:10 | 2024-01-15
05:19 | 2024-01-15
03:29 | 2024-01-15
00:06 | 2024-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24