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رياضة

أسطورة روما أبرز المرشحين لخلافة مورينيو.. من هو؟

Lebanon 24
15-01-2024 | 11:00
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يواجه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، خطر الإقالة على خلفية النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد الهزيمة أمام ميلان (3-1) أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي.
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وبحسب شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن ملاك روما غير راضين عن أداء ونتائج الفريق تحت قيادة مورينيو.
 
من جهة أخرى، قالت الشبكة إن مدرب ريال مدريد وإنتر ميلان السابق فقد دعم جزء من ألتراس روما، الذين انتقدوا الفريق قبل وبعد الهزيمة خارج الأرض ضد ميلان.

وختمت "سبورت ميدياست" بأن دانييلي دي روسي، نجم روما السابق، هو أبرز المرشحين لخلافة مورينيو في الجزء الأخير من الموسم الجاري. (كووورة) 
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