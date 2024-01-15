كأس آسيا .. كوريا الجنوبية تكتسح البحرين فى افتتاح مشوارها

حقق منتخب كوريا الجنوبية انتصارا مهما، في افتتاح مشواره ببطولة كأس آسيا 2023، على غريمه البحريني، بنتيجة 3-1، ظهر اليوم.

وعانى "نمور" كوريا الجنوبية في الشوط الأول، أمام صلابة الدفاع البحريني، قبل أن ينجح بالتسجيل عن طريق لاعبه هوانغ إن بيوم، في الدقيقة 39.

وعدل المنتخب البحريني عن طريق مهاجمه عبدالله الحشاش في الدقيقة 51، ولكن التعادل لم يستمر كثيرا.

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المنتخب الكوري عاد ليسجل الهدف الثاني والثالث، عن طريق نجم باريس سان جرمان، لي كانغ إل، في الدقيقتين 56 و69.

وبهذا الانتصار، اتخذ المنتخب الكوري خطوة مهمة، نحو صدارة المجموعة الخامسة، التي تضم كذلك منتخبي ماليزيا والأردن.

( سكاي نيوز)