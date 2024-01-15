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رياضة

العراق يستهل مبارياته في كأس آسيا بالفوز على إندونيسيا

Lebanon 24
15-01-2024 | 15:30
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استهل منتخب العراق بطل آسيا لكرة القدم عام 2007 النسخة الحالية من البطولة المقامة في قطر، بالفوز على إندونيسيا 3-1، اليوم.

 

وسجّل مهند علي (17)، أسامة الرشيد (45+7) وأيمن حسين (75) أهداف العراق، ومارسيلينو فردينان (37) هدف إندونيسيا.

 

ودخل المنتخب العراقي المباراة وهدفه إحراز النقاط الثلاث ضد أضعف منتخبات المجموعة التي تضم اليابان الفائزة على فيتنام 4-2 الأحد.

 
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وجدّد العراق بالتالي تفوقه على إندونيسيا في غضون ثلاثة أشهر، بعد أن حقق فوزا ساحقا عليها 5-1 في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في نوفمبر الماضي.

 

ويلعب العراق في الجولة الثانية مع اليابان الجمعة المقبل.

( سكاي نيوز)
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