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رياضة

مقاتل روسي يسقط خصمه بضربة قاضية رهيبة

Lebanon 24
15-01-2024 | 23:00
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ألحق الروسي ماغوميد أنكالايف هزيمة ساحقة متحديه البرازيلي جوني ووكر في النزال، ضمن بطولة UFC Fight Night 234" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

 

وأسقط أنكالايف متحديه البرازيلي بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال، الذي جرى في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية.

 
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وحقق ماغوميد أنكالايف، البالغ من العمر 31 عاما، بذلك فوزه التاسع عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة أيضا، إضافة إلى نزال من دون نتيجة ضد وولكر نفسه.

 

في المقابل، مني جوني ووكر، البالغ من العمر 31 عاما أيضا، بالهزيمة الثامنة خلال مسيرته، مقابل 21 انتصارا، ونزال من دون نتيجة.

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