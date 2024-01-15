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رياضة
رغم تساوي أرقامه مع هالاند.. لهذا السبب فاز ميسي بجائزة "الأفضل"
Lebanon 24
15-01-2024
|
23:27
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أثار فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم بالعام الماضي 2023، ضجة كبرى، بعد تفوقه في سباق الجائزة على كل من النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وكيليان مبابي الهدّاف التّاريخي لباريس سان جيرمان.
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وكانت التوقعات تصب في مصلحة هالاند، بعد موسمه الاستثنائي وقيادته مان سيتي لحصد الثلاثية التاريخية (البريميرليج - كأس الاتحاد - دوري أبطال أوروبا)
ولم يحضر ليو، الحفل الذي أقيم مساء أمس الإثنين، في العاصمة الإنجليزية لندن، علما بأنه بات الأكثر تتويجا بهذه الجائزة برصيد 3 ألقاب.
وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد الحفل نتيجة التصويت حيث تساوى ميسي مع هالاند برصيد 48 نقطة خلفهما مبابي ب 35 نقطة.
لكن ليو انتزع الجائزة بفضل تفوقه في الحصول على أكبر عدد من الأصوات بين قائدي المنتخبات ب 13 نقطة مقابل 11 لهالاند.
وينص البند 12 من لائحة التصويت الخاصة بجوائز "ذا بيست" أنه في حالة تساوي مرشحين في عدد النقاط يتم اللجوء لعدد أصوات المدربين لحسم الفائز بجائزة أفضل مدرب أو مدربة.
بينما يتم اللجوء لعدد أصوات اللاعبين لحسم الفائز بجائزة أفضل لاعب أو لاعبة أو حارس مرمى أو حارسة مرمى.(موقع كورة)
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