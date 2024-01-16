المنتخب الأردني يدخل كأس آسيا بقوة.. ويحقق فوزاً كبيراً

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سجل المنتخب الأردني الفوز العربي الأكبر في أول ظهور له في بطولة كأس آسيا قطر 2023 على ماليزيا برباعية نظيفة، مساء الاثنين، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.وأطبق النشامى سيطرتهم على المباراة منذ دقائقها الأولى ونجحوا في هز الشباك الماليزية مبكرا، عندما افتتح محمود المرضي باب التسجيل في الدقيقة 12 قبل أن يضيف نجم نادي مونبلييه الفرنسي موسى التعمري الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 18 ومحمود المرضي الثالث في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.وفي الدقيقة 85 من عمر اللقاء، اختتم النشامى النتيجة بهدف رابع رائع أحرزه التعمري عندما خدع الحارس الماليزي بكرة ساقطة من خارج منطقة الجزاء.المصدر: سكاي نيوز