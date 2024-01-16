أجواء مضطربة للمنتخب السعودي.. استبعاد 3 نجوم قبل بطولة آسيا

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يعيش يعيش المنتخب السعودي أجواء مضطربة، قبل ساعات من انطلاق أول مباراة ببطولة كأس آسيا 2023، وذلك بسبب تصريحات المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني وخلافه العلني مع عدد من نجوم المنتخب.يأتي ذلك بعد استبعاد المدرب عدداً من نجوم المنتخب السعودي من التشكيلة المشاركة بكأس آسيا.أبرز هؤلاء، نجم دفاع نادي النصر سلطان الغنام، وحارس مرمى النصر نواف العقيدي، وقائد المنتخب السعودي ونادي الهلال سلمان الفرج.وأكد روبرتو مانشيني في مؤتمر صحفي يوم الإثنين أن اللاعبين لم يريدوا الانضمام للمنتخب السعودي، قائلاً: "إنهم رفضوا المشاركة مع المنتخب إن لم يضمنوا مكانا أساسيا خلال المباريات، مما دفعه لإبعادهم، لأنه أراد "لاعبين يقاتلون من أجل بلادهم".في المقابل، أصدر نجوم المنتخب الثلاثة بياناً رسمياً مساء الثلاثاء، بعد ساعات من تصريحات مانشيني القوية.أكدوا فيه أن كلامه لا يمت بالحقيقة بصلة، وأنهم لم يضعوا أي شروطاً للعب كأساسيين في المنتخب، بل كانوا متحمسين للانضمام مع المنتخب في كأس آسيا.