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رياضة
روما يطرد مورينيو رسميّاً.. ويتعاقد مع هذا المدرّب
Lebanon 24
16-01-2024
|
08:31
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أعلن نادي روما، اليوم الثلاثاء، إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رسميا من تدريب الذئاب.
وقال روما، في بيان رسمي: "نعلن أن جوزيه مورينيو ومعاونيه الفنيين سيغادرون النادي بأثر فوري".
وأضاف البيان: "لقد أعلنا عن مورينيو باعتباره المدير الفني الـ60 في تاريخ روما في أيار 2021، ونجح في قيادة الفريق للفوز بلقب دوري المؤتمر في 25 أيار 2022، بالإضافة للوصول لنهائي الدوري الأوروبي في بودابست بالموسم الماضي".
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مدرب جديد
وبعد ساعات من الانفصال عن البرتغالي جوزيه مورينيو أعلن روما تعيين لاعبه السابق دانييلي دي روسي مدربا جديدا للفريق حتى نهاية الموسم الحالي.
وقال النادي في بيان: "يسعد نادي روما تأكيد تعيين المدرب دانييلي دي روسي حتى 30 حزيران 2024، بعد مسيرة حافلة كلاعب لمدة 18 عاما في روما سيعود دي روسي لبيته مدربا للفريق. ستكون مباراته الأولى أمام فيرونا في الدوري مساء السبت المقبل في الملعب الأولمبي".
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