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رياضة

مدرب منتخب لبنان: سنكون أفضل أمام الصين

Lebanon 24
16-01-2024 | 10:09
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لفت المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم، المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش، انه سيركز عمله الأساسي في الهجوم، كون المنتخب بحاجة الى تعويض خسارته الأولى امام قطر في المباراة الافتتاحية لمسابقة كأس آسيا على ستاد لوسيل الجمعة الماضي.
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وذكر في المؤتمر الصحافي اليوم قبل المباراة مع الصين غدا على ستاد الثمامة المونديالي: "لقد خلقنا 5 او 6 فرص للتسجيل، وعلى هذا المستوى يجب ان تسجل من كل فرصتين هدفا. لم نفعل هذا الشيء، لكنني مقتنع بأننا سنكون أفضل في هذا الشق غدا، وفعلا انا متفائل بالنسبة الى مباراة الغد". 

بدوره، قال لاعب الوسط المهاجم باسل جرادي ردا على سؤال حول ما يتوقعه من المباراة امام "التنين": "أعرف أن كرة القدم الصينية جيدة. انا ألعب في القارة الآسيوية وأحترم الصين بالتأكيد، لكن عندما ندخل الى الملعب يكون لدينا ثقة بنسبة مئة في المئة بأنه بإمكاننا الفوز عليهم، وإلا لما كنا هنا. هذا ما أعرفه عن الصين، وآمل أن تكون مباراة جيدة بالنسبة الينا".  
وفي سياق متصل، بدأ الجمهور اللبناني الاستعداد للمباراة عبر دعوات مكثفة لحث أبناء الجالية على الحضور لمؤازرة المنتخب، وقد لفتت خطوة المدرسة اللبنانية في الدوحة التي أبلغت أولياء الأمور بأن يوم غد سيكون يوما دراسيا قصيرا لإتاحة المجال للتلامذة من اجل حضور المباراة وتشجيع منتخب بلادهم، وهذا ما يعوّل عليه "رجال الأرز" الذين ينتظرون الجمهور في مواجهة منتخب صيني طامح بدوره لخطف النقاط الثلاث، بعدما كان قد تعادل سلبا في مباراته الأولى امام طاجيكستان. 
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