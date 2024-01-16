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رياضة

جائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم.. لمن صوت محمد صلاح؟

Lebanon 24
16-01-2024 | 12:00
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه الرسمي، عن تصويت قادة ومدربي المنتخبات الوطنية للمرشحين ضمن جوائز الأفضل في العالم 2023، والذي ظهرت فيها اختيارات محمد صلاح للجائزة.

 

وفاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب، متفوقا على النجم النرويجي أيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بقوة للجائزة، كما فاز مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بجائزة أفضل مدرب.

 
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ووفقا لتصويت قادة المنتخبات الذي كشف عنه "فيفا" عبر موقعه الرسمي، منح صلاح باعتباره قائد منتخب مصر صوته لنجم إنتر ميامي لينويل ميسي أولا ضمن جائزة أفضل لاعب.

 

وأعطى النجم المصري صوته للاعب البلجيكي، كيفين دي بروين، في المرتبة الثانية، بينما أعطى صوته للنرويجي، إرلينغ هالاند، في المرتبة الثالثة.

 

وعن جائزة أفضل مدرب، أعطى النجم المصري صوته للمدرب الإيطالي، لوشيانو سباليتي، أولا، وبيب غوارديولا ثانيا، وأخيرا المدرب الإيطالي الآخر، سيموني إنزاغي، في المركز الثالث.

( روسيا اليوم)
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