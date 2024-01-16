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رياضة

بعد فيديو "سرقة حافلة الريال" في السعودية.. الأمن العام يُعلق

Lebanon 24
16-01-2024 | 15:00
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أعلن الأمن العام السعودي، القبض على أربعة أشخاص، لصعودهم حافلة متوقفة قيل إنها لنادي ريال مدريد الإسباني، بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس السوبر الإسباني، والذي توج بلقبه.

 

انتشر مقطع فيديو في السعودية، يظهر أربعة شبان يافعين وهم يصورون حافلة تحمل شعار النادي الملكي ويدخلون إليها ويسرقون ما بداخلها من أطعمة.

 

ونشر الأمن العام السعودي بيانا جاء فيه: "قبضت شرطة منطقة الرياض على 4 أشخاص لصعودهم حافلة متوقفة بعد انتهاء مهمتها بمدينة الرياض وسرقة ما بداخلها وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي".

 

وأضاف: "وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

 
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ولم يذكر الأمن السعودي في بيانه أن الحافلة تعود لنادي ريال مدريد، لكن في المقطع يظهر شعار الفريق الملكي على الحافلة من الخارج.

( روسيا اليوم)

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