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رياضة

مالي تهزم جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة

Lebanon 24
16-01-2024 | 18:00
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استهلّت جنوب إفريقيا مشوارها في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار، بخسارة مخيبة أمام مالي 0-2 الثلاثاء على ملعب أمادو غون كوليبالي في كورهوغو، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.
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وسجّل هاماري تراوريه (60) ولاسين سينايوكو (66) الهدفين بعدما أضاع بيرسي تاو ركلة جزاء لجنوب إفريقيا (19).
وفي المجموعة ذاتها، مُنيت تونس بخسارة صادمة أمام ناميبيا 0-1 على الملعب نفسه.
وتتصدّر مالي الترتيب برصيد ثلاث نقاط بفارق هدف أمام ناميبيا، فيما تأتي تونس ثالثة من دون رصيد أمام جنوب إفريقيا.
وفي الجولة الثانية، تلعب تونس مع مالي في 20 كانون الثاني، فيما تلتقي ناميبيا مع جنوب إفريقيا في اليوم التالي.
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